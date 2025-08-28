中国工業情報化部は8月27日、「業務参入の最適化による衛星通信産業発展促進に関する指導意見」を発表しました。同意見は、2030年までに衛星通信の管理制度及び政策法規をさらに整備し、スマートフォン直結衛星などの新たなモデルと業態を大規模に実用化し、衛星通信ユーザーを1000万人以上にすることを提唱しました。衛星インターネットは急速に発展しつつあり、スマートフォンや自動車、ドローンなどと衛星と直接に接続する新た