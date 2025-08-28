バーバリー ビューティから新作フレグランス「バーバリー ゴッデス パルファム」が登場♡ 内なる強さ、自信、思いやりを讃える香りは、ラズベリーアコードとラベンダーのトップノート、3種のバニラが奏でるハートノート、官能的なスエードベースが織りなすセンシュアルな奥行きを持ちます。洗練されたゴールドボトルも印象的で、自分ら