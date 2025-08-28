日本サッカー協会は28日、9月の米国遠征に臨む日本代表メンバーを発表し、J1アビスパ福岡のDF安藤智哉（26）が選出された。国内組で構成された7月の東アジアE−1選手権に続く2度目の代表入りで、同選手権では2試合にフル出場した。日本代表は9月7日にメキシコ戦、同10日に米国戦に臨む。愛知県出身の安藤は愛知学院大から2021年にJ3今治に加入。J2大分を経て今季から福岡に加入した。ここまでリーグ戦は第2節からの26試合に