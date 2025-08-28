２８日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０２．９４ポイント（０．８１％）安の２４９９８．８２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０３．３３ポイント（１．１５％）安の８９１６．９３ポイントと３日続落した。ハンセン指数は８月１２日以来、約２週ぶりに節目の２５０００ポイントを割り込んでいる。売買代金は３９１４億８８３０万香港ドル（約７兆