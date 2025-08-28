２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４３．２５ポイント（１．１４％）高の３８４３．６０ポイントと３日ぶりに反発した。中国政府による景気刺激策への期待が再び高まり、ハイテクや消費関連銘柄を中心に買いが優勢となった。取引終盤にかけては、海外市場の堅調な動きも支援材料となり、指数は引けにかけて一段高で引けている。ただ、全体としては上値が重い。米関税政策の不透明感がくすぶ