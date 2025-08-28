松竹はきょう、大阪・道頓堀で運営する大阪松竹座ビルについて、建物や設備の老朽化に伴う対応として、興行を来年２０２６年５月公演で終了し、その後、地下店舗も含めて閉館することを明らかにしました。発表によりますと、ビルは１９２３年（大正１２年）に活動写真館として開業。１９９７年（平成９年）には、演劇の劇場として生まれ変わり、多くの興行の舞台となりました。松竹は、「劇場としての大阪松竹座は興行を一旦終了す