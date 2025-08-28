神戸の女性刺殺事件。５年前にも“共連れ”がありました。殺人の疑いで逮捕された東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（３５）。８月２０日、神戸市のマンションで女性（２４）の胸などをナイフで数回刺し、殺害した疑いがもたれています。大阪府内で中学時代を過ごしたという谷本容疑者。そのときの同級生は谷本容疑者を「もの静かな」性格だったといいます。（谷本容疑者の中学時代の同級生）「クラスの中心人物とか