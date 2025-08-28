大阪の街全体が舞台に。新しいイベントが始まります。８月３０日から大阪の街全体で開催される「ＲＩＺＥ３ｘＥｘｐｏ」。イベントの拠点となるのは、すでに取り壊しが決まっている梅田にあるビルで、このイベントに合わせてクリエーターによるデジタルアートや企業や大学などと連携した展示が行われます。デジタル作品にはスクリーンにメッセージを送ることができるしかけがあり、体験型のアートが楽しめます。さらにス