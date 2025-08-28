´Ú¹ñ¿Íµ¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¡×¤Ï¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Î¥Æ¥£¥ó¥È¤â¢£µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ4¼ïÎà¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«