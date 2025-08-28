意外とわんぱく？ナマケモノの子どもが１歳の誕生日を迎えました。クリクリの目に、ふわふわの毛並み。アドベンチャーワールドで去年生まれたフタユビナマケモノの男の子です。８月２８日は１歳の誕生日。カボチャやリンゴでつくられたバースデーケーキがプレゼントされると、木につかまりながら夢中でむしゃむしゃ。見事な食べっぷりです。生まれたときはわずか６４０ｇだった体重も今では大人と変わらない約５ｋｇにまで