夏休みの後も警戒を。びわ湖で水難事故を想定した救助訓練が行われました。８月２８日、滋賀県長浜市のびわ湖で行われた訓練には、警察やびわ湖漁業協同組合の漁師らが参加しました。警察官が船から浮き輪を投げて救助者を引き上げます。また、ヘリコプターや機動隊による潜水での救助など、お互いの連携について確認していました。滋賀県内では去年、ＳＵＰやヨットなどによる水難事故が５２件ありましたが、そのほとん