中学３年の男子生徒が自殺。いじめの「重大事態」として調査です。今年６月、大阪市立の中学校に通っていた中学３年の男子生徒（１５）が自殺しました。遺族によりますと、男子生徒は亡くなる数日前、「早く生き地獄から解放されますように」という内容の短冊を学校で書いていたといいます。市の教育委員会によりますと、学校は男子生徒が自殺する前に同級生から暴力を振るわれるなどの事案を把握していたということで、市