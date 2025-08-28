ボートレース徳山の「マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第12戦」は4日目を終えた。米丸乃絵（24＝福岡）は3日目11Rの待機行動違反で減点7。勝負駆けに追い込まれていたが、4日目が2着2本で準優進出を決めた。「何とかですね。良かった。3日目にピット離れで遅れたのはタイミング不良。4日目は大丈夫でした。スピードを持って回れる感じもある」準優は12Rに4号艇で登場。田口節子、川野芽唯、鎌倉涼の好枠勢は強敵だが