８月28日、アメリカ遠征に挑む日本代表のメンバーが発表された。可能性は極めて薄いと思っていたが、密かに招集を期待していた選手がいた。ベルギーリーグで首位に立つシント＝トロイデン（STVV）のFW後藤啓介である。だが、やはりというべきか、そのメンバーリストに名前はなかった。今夏にアンデルレヒトからSTVVに加入した20歳の大型ストライカーは、途中出場ながら直近の２試合で連続ゴール。３試合で64分間に出場し、２