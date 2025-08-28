女優の藤原紀香が２８日、大阪・関西万博・ＥＸＰＯメッセ「ＷＡＳＳＥ」で開催中のイベント「ＬＩＦＥ２０２５パビリオン『ＬｉｖｅＡｎｙｗｈｅｒｅ／星の島の夏祭り』」（３０日まで）の取材会に出席した。５５周年を迎えた独立行政法人情報処理推進機構（以下ＩＰＡ）が、来場客向けに没入型の体験展示を公開している。ＡＲやＡＩを駆使した同コンテンツには女優・橋本愛が演じる「未来の先生」が登場し、世界中の生徒や