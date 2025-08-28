ニューストップ > 国内ニュース > 現金330万円脅し取ったか「テポドン」を名乗る半グレグループの3人を… 半グレ 脅迫 時事ニュース MBSニュース 現金330万円脅し取ったか「テポドン」を名乗る半グレグループの3人を再逮捕 2025年8月28日 17時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「テポドン」と名乗る半グレグループの男ら3人が再逮捕された 大阪市中央区で知人男性を呼び出し、現金330万円を脅し取った疑い 別の男性を暴行し、現金100万円を脅し取ろうとした疑いで逮捕されていた 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分