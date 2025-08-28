米国で、洪水で行方不明になった猫と飼い主がおよそ２か月ぶりに再会する奇跡が起きた。ホームレスとなったペットの保護団体は先日、フェイスブックに「奇跡は起こる」と投稿した。７月４日、テキサス州中部で洪水が発生した。水位の上昇によって壊滅的な被害を受けた地域の一つがカービルだった。猫のクローバーはカービルで、飼い主のハンナさんとカイルさんと共に暮らしていたが、洪水で行方不明となった。飼い主は洪水以来