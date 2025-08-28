ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦が消滅したサム・グッドマン（オーストラリア）が、改めて世界王座への意欲を示した。グッドマンは左目上の負傷により、昨年１２月と今年１月に予定されていた井上戦を２度にわたってキャンセルした。今月１６日にはサウジアラビアで行われた世界戦でＷＢＡフェザー級王者ニック・ボール（英国）に挑戦して判定負け。ベルト奪取はならなかったもの