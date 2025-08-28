２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２１１円０７銭（０・５３％）高の３万９７４９円０７銭だった。２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、２３６銘柄（約７１％）が値上がりした。米半導体大手エヌビディアの２０２５年５〜７月期決算が市場予測を上回り、半導体関連を含む電機株が上昇した。また、著名投資家のウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社が日本の商社株