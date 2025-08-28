すき家の牛丼「並盛」牛丼チェーンのすき家は28日、牛丼の「並盛」の価格を引き下げ、今年3月の値上げ前と同じ価格に戻すと発表した。9月4日午前9時から新価格を適用。「並盛」は480円から450円に、「大盛」も680円から650円に戻る。コメなどの高騰が続く中、手頃な価格を打ち出して集客を狙う。一方「中盛」や「メガ」の価格は据え置く。3月の値上げは国産米や牛肉の価格の高止まりが要因だった。すき家の担当者は、こうし