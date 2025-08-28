きょう午後、酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生の女子生徒が乗用車にはねられ意識不明となっています。 【画像】事故現場車が停まり女性を渡らせようとしたが 警察は乗用車を運転していた６２歳の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。 警察や消防によりますと、きょう午後３時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で中学３年生の女子生徒が乗用車にはねられました。この事故で女子生徒は意識不明の重体となっています。