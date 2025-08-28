ニューストップ > 国内ニュース > SNSで知り合った8歳女児に「会いたいよ」と要求か、49歳男を逮捕 時事ニュース SNSで知り合った8歳女児に「会いたいよ」と要求か、49歳男を逮捕 2025年8月28日 17時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県警は28日、東京都八王子市の49歳男を逮捕したと発表した SNSで知り合った8歳女児に対する、わいせつ目的面会要求の疑い 拒まれたにもかかわらず「会いたいよ」などとメッセージを送ったとされる 記事を読む おすすめ記事 神戸市女性殺害 女性退勤前から周辺を徘徊 2025年8月26日 11時56分 〈神戸・24歳女性刺殺〉事件3日前と5年前にも別の女性にストーカー行為をした金髪メッシュ男の“谷やん”…SNSではエレベーターの誤情報が拡散、本当に身を守れる方法を解説 2025年8月27日 19時0分 神戸女性刺殺の容疑者、３年前にマンション侵入で有罪判決…同様の手口で別の女性につきまとい 2025年8月26日 5時0分 秋田県警元警視ストーカー認める 家周辺で爆竹、キュウリばらまく 2025年8月27日 17時37分 “訪問買い取り”装い88歳高齢女性宅から金品窃盗か…25歳男を逮捕 帰宅した家族が通報 千葉・いすみ市 2025年8月27日 11時0分