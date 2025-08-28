8月29日、映画『九龍ジェネリックロマンス』が公開を迎える。原作は、眉月じゅん原作の同名漫画。ヒロイン・鯨井令子を演じているのは吉岡里帆。髪をバッサリ切った役作り、劇中の恋愛、台湾ロケ、そして新事務所に移籍したことで見えてきたものとは？（前後編の前編） 【画像】役作りのために髪を20cmバッサリカットした吉岡里帆 吉岡里帆、新作映画で髪を20cmカット 「水上（恒司）さんが演じる工藤発は、本当に漫画か