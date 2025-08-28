幻の栗と呼ばれる栗を求めて、栗の生産量ランキング1位の茨城県を訪ねました。幻の栗といわれる「飯沼栗」。なぜ幻なのでしょうか。下飯沼栗生産販売組合・東ヶ崎竜男さん：一毬一果（いっきゅういっか）、1つのイガの中に1粒。普通の栗の2倍3倍丸くて、甘くて、おいしいものを作るというのが飯沼栗の狙い。一般的な栗は、イガの中に栗の実が3つ入っていますが、飯沼栗は1つのイガに実が1粒。現在、8軒の農家のみで栽培されている