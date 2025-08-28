ウクライナの首都キーウがロシア軍による大規模な攻撃を受け、子どもを含む14人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、27日夜から28日朝にかけて、ロシア軍はドローン約600機と極超音速ミサイル「キンジャール」を含む31発のミサイルを発射しました。このうち、住宅の屋根や幼稚園などに被害が出て、子どもを含む14人が死亡、38人がけがをしました。またシビハ外相は、キーウにあるEU（ヨーロッパ連合）の事務所も攻撃を受