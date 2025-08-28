名古屋市港区にある水族館「シーライフ名古屋」。小規模ながら親子で楽しめる仕掛けが満載で、裏側ツアーや夜の館内探検も大人気。魚の繁殖やウミガメの保護など、生き物を守る活動にも力を入れています。 ■ スタッフとの距離が近い親子で楽しめる水族館 名古屋市港区のテーマパーク「レゴランド」のすぐ向かいにある「シーライフ名古屋」（大人1800円～ 子ども1400円～