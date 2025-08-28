お笑い芸人のみなみかわが２７日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ山里亮太の不毛な議論」に出演した。リスナーから「芸人の海外移住についてどう思うか」と問われたみなみかわは、タイへの移住を発表したＴＫＯの木下隆行について言及。かつてともに松竹芸能に所属した先輩の発表に「ビックリしました」と語った。また、移住のニュースを過去に同事務所に所属していた、さらば青春の光・森田哲矢とともに知ったとい