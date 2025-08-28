トヨタの7月の生産、販売台数が過去最高となりました。トヨタは7月の自動車生産と販売の台数を発表しました。生産台数は84万6771台で、2024年の7月に比べて5・3％増え、販売台数は89万9449台と、4・8％増え生産、販売ともに7月として過去最高となりました。過去最高の更新は2年ぶりになります。海外での販売台数は6・5％増えた76万4200台と過去最高となり特にアメリカでは、HEVの販売が引き続き好調で19．9％増と大きく伸びました