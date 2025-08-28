28日、茨城・取手市に現れた東京地検特捜部の係官。向かったのは、日本維新の会の石井章参議院議員の関係先です。党の幹部である石井議員に浮上しているのは、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国からの給与を不正に受け取った疑いです。東京地検特捜部は、石井議員の元秘書を含む複数の事務所関係者から事情を聴き、資金の流れの解明を進めています。党の代表でもある大阪府の吉村知事は、この件について27日にSNSで