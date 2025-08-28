大阪・道頓堀にある「大阪松竹座」が26年5月公演で終了し、その後、地下店舗も含めた大阪松竹座ビルを閉館すると、同ビルを保有、運営する松竹株式会社（東京都中央区）が28日、発表した。建物設備の老朽化に伴う決定となった。大阪松竹座は、1923年（大12）に映画・演劇兼用の近代的劇場として道頓堀に建てられた。戦災は免れたものの、老朽化が進み、松竹の創業100年記念事業の1つとして建て直しに着手。97年に歌舞伎を中心とし