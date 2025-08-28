フジ・メディア・ホールディングス（FMH）は8月28日、子会社のフジテレビが、港浩一元代表取締役社長と大多亮元専務取締役に対して、50億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したと発表した。元タレントの中居正広さんと、元社員の女性アナウンサーのトラブルをめぐる対応を問題視した。会社法423条1項に基づき、被告らの任務懈怠により、損害の一部を求めるもの。FMHのリリースによれば、被告となった港元社長らは、この事