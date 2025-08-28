放送中のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、主演の阿部サダヲとヒロインの松たか子がクランクアップを迎え、コメントが到着した。【写真】何度も夫婦役重ねる阿部サダヲ＆松たか子、お似合いショット主人公は、センセーショナルな事件の裁判でいくつも無罪を勝ち取りながらテレビ番組にも出演、お茶の間から絶大な支持を得ている人気弁護士・原田幸太郎（阿部）。幸太郎は、入院先の病院で、感情を