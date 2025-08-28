嵐の二宮和也（42）が、釜山（プサン）国際映画祭（9月17〜26日）の人気トークプログラム「アクターズハウス」に初登場する。第30回釜山国際映画祭は28日、今年のラインアップを発表し、同企画には、二宮の他、イ・ビョンホン、ソン・イェジン、キム・ユジョンら韓国のトップ俳優が入った。「アクターズハウス」は、演技力とスター性を兼ね備えた時代を代表する俳優が、自分の演技と作品に関して率直で深みのある話を聞かせるトー