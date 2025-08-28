ド・ギョンス（EXO）とウォン・ジナが共演する、ジェイ・チョウ原案の韓国映画『シークレット・メロディ』より、本予告映像が解禁。併せて日本公開を記念し、ド・ギョンス撮り下ろし新カット＆コメントも到着した。【動画】「僕に何か隠してる？」最高純度の “想定外”ラブストーリー 『シークレット・メロディ』本予告本作は、2007年に台湾で大ブームを巻き起こした青春映画の金字塔を原案とし、現代的な解釈と変更を加え