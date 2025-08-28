Photo: はらいさん 2023年12月22日の記事を編集して再掲載しています。 反省してます。発売日の次の日に運よく購入できたiPhone 15 Pro。チタニウムの美しさを堪能するため、今まで保護ケースはつけず裸族として使ってきましたが、見事にやらかしました。気づいたらひっかき傷のようなものが Photo: はらいさん