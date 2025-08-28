まだまだ暑い日が続いているこの時期、冷たいドリンクでの水分補給は欠かせないですよね。そんな時におすすめしたいのが、SNSでも話題の“ゴンチャカスタム”。ゴンチャといえばタピオカ（パール）ですが、ナタデココやアロエ、ミルクフォームなどトッピングがたくさんあるんです。今回は、SNSで話題を集めたゴンチャカスタム4つご紹介します！話題の“ゴンチャカスタム”って？ゴンチャでは、好きなドリンクとサイズを選び、好み