福岡市で対談する（左から）大上かおりさん、小田島数幸さん、山本美也子さん＝28日午前福岡市東区の「海の中道大橋」で2006年に起きた飲酒運転事故で、子ども3人を亡くした大上かおりさん（48）が28日、北海道の事故で教え子が犠牲になった元高校教諭らと福岡市で対談した。事故の悲惨さや生きづらさを語り合い、大上さんは「飲酒運転をなくす活動が、周囲を巻き込んで広がっていけば良い」と訴えた。15年に高校生の教え子を