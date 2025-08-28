東京都内で農家数や耕地面積が減少する中、コインロッカー式の野菜の無人直売所が存在感を増している。“非接触型”が注目されたコロナ禍で国や自治体が設置を支援したのをきっかけに、盗難対策にも有効なことから、静かにブームが拡大している。（安田信介）住宅街の一角に７月中旬の午前８時半。練馬区南田中の住宅街の一角に、朝から人々が立ち寄っていた。小屋にはコインロッカーが置かれ、中にトウモロコシやジャガイモが