ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃774は、人気コーナー「っぽいキング30」をお届け！◆玉井詩織「テイラー・スウィフト降りてきたわ」10代から活躍してきたももクロも、いまや平均年齢30.5歳。教養ある大人のレディーになるべく、人気企画がリニューアルした。その名も「っぽいキング30」。「っぽいキング」は一番正解っぽい答えを出した人が勝つ企画で、今回はその難易度