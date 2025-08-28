名古屋市は9月から、借金に当たる地方債「グリーンボンド（環境債）」を発行する。市によると、環境課題の解決を目的とするもので、生態系保全に特化した事業を含む環境債は全国で初めてだという。市内の東山動植物園で飼育する希少動物の獣舎整備などに活用する。9月22日に、1口1千万円で総額50億円程度の発行を予定。機関投資家や法人向けで、証券会社を通じて購入者を募る。通常の地方債より利率を低く抑えられる利点がある