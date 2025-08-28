国内自動車大手8社の7月の生産・販売実績自動車大手8社が28日公表した7月の世界生産台数は前年同月比1.7％減の201万5932台だった。トヨタ自動車を除く7社が減少した。トランプ米政権の関税政策を受け、アジアや欧州など米国以外の市場で競争が激化していることが影響したとみられる。トヨタはハイブリッド車（HV）などが好調で5.3％増の84万6771台となり、7月として過去最高だった。ホンダは7.0％減の27万7635台で、中国で価格