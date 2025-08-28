フジテレビは２８日、元タレント・中居正広氏による女性とのトラブルを巡る一連の問題を受け、港浩一元社長と大多亮元専務に５０億円の損害賠償を請求した。フジ・メディア・ホールディングスの公式サイトによると、港氏と大多氏は女性から中居氏とのトラブルを報告された後、調査や適切な対策など「善管注意義務を負っていたにもかかわらず、これらを怠りました」と指摘した。相次ぐスポンサーの降板で今年６月３０日までに