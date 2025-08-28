マウスコンピューターは8月28日、同社一般向けブランド「mouse」シリーズにおいて、新筐体を採用したデスクトップPC「MHシリーズ」を発売すると発表した。よりスタイリッシュな外観としつつ、安定性と使いやすさを兼ね備えた新設計で刷新している。新デザインのデスクトップPC「MHシリーズ」新型のMHシリーズでは、筐体デザインを環境に調和するシンプルなものにしつつ、フロントパネルのサイド部にLED間接照明(点灯・消灯可能)を