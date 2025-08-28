岡山・香川の天気予報（29～31日） 8月29日（金）から3日間は、晴れの日が多いですが、にわか雨に注意が必要です。 最高気温は30日（日）には岡山市で37℃など、35℃以上の猛暑日になるところが多くなりそうです。お出掛けの際は帽子や日傘を使ったり、水分はすぐにとれるようにしましょう。 1カ月予報 気象庁が28日に発表した1カ月予報によりますと、9月も中国地方と四国地方ともに平年と比べて気温が高くな