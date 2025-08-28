XGが10月、中国で＜CHINA FESTIVAL TOUR＞と題し、3つの大型音楽フェスに出演することがアナウンスされた。今回出演が決定したのは、10月2日開催の北京＜GuangZhou MDSK Music Festival＞、10月4日開催の広州＜STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL＞、10月7日開催の瀘州＜2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL＞の3公演。いずれも数万人規模の観客を動員する、中国を代表する音楽フェスティバルである。XGが中国の音楽フェスに出演