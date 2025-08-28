またモバイルバッテリーからの発火です。けさ、新潟駅から東京駅に向かっていた新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火し、1人がけがをしました。けさ、JR上野駅周辺には消防隊員の姿がありました。東京消防庁によりますと、午前8時すぎ、上野駅に間もなく到着する上越新幹線「とき300号」について、駅員からこう通報がありました。駅員（119番通報）「車内でモバイルバッテリーが発火した」警視庁によりますと、58歳の男性がキャ