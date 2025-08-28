フジテレビは28日、港浩一元社長と大多亮元専務に損害賠償請求訴訟を起こしたと明らかにした。請求額は50億円。港浩一氏(左)と大多亮氏この訴えは、2023年6月に中居正広氏と同局アナウンサー(当時)との間で起きた問題への対応により、同局に損害を与えたとするもの。請求額の50億円は、2025年6月30日までにフジテレビが被った損害額453億3503万6707円の一部として算出し、「今後損害額が拡大した場合やその他の状況に応じて、請求