28日午前10時すぎ、北アルプス爺ヶ岳の標高およそ1800メートル付近の山中で県警のヘリコプターが白骨化した遺体を発見しました。爺ヶ岳では今年5月、バックカントリーでスキーをしていたとみられる60代の男性が行方不明となっていて、 雪解けを待ち警察が捜索していました。警察は遺体の身元の確認を進めています。