レーン・フィンランド中銀総裁 トランプ大統領によるＦＲＢの独立性への圧力は、金融市場と実体経済に重大な世界的影響を及ぼす可能性 ユーロ圏のインフレ率が２％目標に達しているのは、ＥＣＢの独立した意思決定と関連している ドル優位性の急速かつ大幅な弱体化は起こり得ないと考える ユーロ圏の成長は予想以上に回復力がある一方、インフレは２％目標を下回る水準に減速中 ＥＣＢは経済を注視し、必要