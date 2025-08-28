宮内庁は、来月6日に行われる秋篠宮家の悠仁さまの成年式の儀式や関連行事に、姉の小室眞子さん夫妻は出席しないと発表しました。来月6日に行われる悠仁さまの成年式の儀式や関連行事には、天皇皇后両陛下や皇族方が出席されるほか、親族らが参列します。宮内庁によりますと、宮殿で行われる天皇陛下から授かった冠を着用する「加冠の儀」などの儀式や、私的行事として帝国ホテルで行う「内宴」には、姉の小室眞子さんと夫の圭さん